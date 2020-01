Neue Kurs in „Letzter Hilfe“

Bensheim.Das Sterben eines Mitmenschen zu erleben, macht oft hilflos. Uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist in der Moderne schleichend verlorengegangen. Zum wiederholten Mal bietet die Hospiz-Akademie Bergstraße interessierten Bürgern die Möglichkeit, kompakt an einem Nachmittag zu erfahren, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können.

Für 2020 sind wieder drei Letzte-Hilfe-Kurse geplant: am 8. Februar, am 30. Mai und am 19. September jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr, Veranstaltungsort ist das Hospiz Bergstraße (Kalkgasse 13). Interessierte können sich per E-Mail (akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de) oder telefonisch (06251/989450) anmelden oder weitere Details zur Teilnahme erfragen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Auf Wunsch kann eine Führung durch das Hospiz ermöglicht werden.

