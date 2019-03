Neue Kurse in Tango und Salsa

Auerbach.Für alle, die bei den Fastnachtsveranstaltungen wieder Spaß am Tanzen gefunden haben, oder die schon immer außergewöhnliche Tanzschritte lernen wollten, bietet die Tanzabteilung der TSV Auerbach im März zwei interessante Kurse an.

Unter Leitung von Julia Blumenschein findet ein Kurs Tango Argentino statt. Die Tanzlehrerin hat Anregungen und Begeisterung für den erotischen Tango direkt aus Argentinien „importiert“. Termine für den Anfängerkurs sind am 10. und 17. März, für den Fortgeschrittenenkurs am 24. und 31. März, jeweils von 11.30 Uhr bis 13 Uhr in der neuen Gymnastikhalle des TSV.

Für alle Salsa-Fans und solche, die es werden wollen, gibt es zunächst einen Anfängerkurs am 9. und 16. März und einen für fortgeschrittene Tänzer am 23. und 30. März, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, ebenfalls in der neuen Gymnastikhalle. Geleitet werden diese von Tanzlehrer Mike Cunningham. Salsa wird zu lateinamerikanischer Musik getanzt und erzeugt durch seine Rhythmen automatisch gute Laune.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind über die Homepage der TSV Rot-Weiß Auerbach (http://tanzen.mcrichter.de) möglich oder direkt bei der Abteilungsleitung (tsvtanzen@icloud.com). gs

