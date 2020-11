Neue Ministranten in Sankt Laurentius

Bensheim.Auch in diesen besonderen Corona-Zeiten gibt es aus Sankt Laurentius Erfreuliches zu vermelden: In der katholischen Weststadtgemeinde wurden im Sonntagsgottesdienst, natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln, drei Mädchen in ihren Dienst als Messdienerinnen aufgenommen. Alena Schneider, Marlene Schäffer und Anna Engelhardt sind nun Teil der Gemeinschaft von Ministrantinnen und Ministranten, die beim Gottesdienst zahlreiche Dienste versehen. Pfarrer Poggel freute sich mit der Gemeinde und sprach den drei Mädchen Gottes Segen zu. Zugleich ermutigte er alle Anwesenden, sich von Gott stets neu in Dienst nehmen zu lassen. Sein besonderer Dank galt Carolina Wolf, Sophie Arnold und Nils Wollenweber, die als erfahrene Messdiener die drei Neuen unterstützen werden. red/Bild: Laurentius

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.11.2020