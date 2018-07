Anzeige

Bensheim.Ab dem 16. August bietet das Familienzentrum Bensheim neue Musikkurse für Kinder von 18 Monaten bis 3 Jahren an. Die Kurse unter dem Titel „Musikusse“ finden Donnerstagsvormittags statt.

In der Ankündigung heißt es: „Musik lässt Kinder erleben, wie viel Freude im gemeinsamen Musizieren, Singen und Tanzen liegt. Musik fördert zudem die ganzheitliche Entwicklung. Das der Musikgruppe zugrundeliegende Konzept ist ein Eltern-Kind-Programm. Es geht darin um das gemeinsame Singen und Musizieren. In den Musikstunden sollen Anregungen für zu Hause gegeben werden, denn: Kinder in diesem Alter lernen durch Wiederholung, durch Imitation und Bewegung. Deshalb ist die aktive Beteiligung der Bezugspersonen während der Stunde und zu Hause wichtig.“

Weitere Infos und Anmeldung: Familienzentrum Bensheim, Hauptstraße 81, Telefon 06251/805310; E-Mail: partner@familienzentrum-bensheim.de red