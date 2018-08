Neue Pfarrerin für Stephanusgemeinde

Anzeige

„Ich bin ein politisch denkender Mensch. Es gibt viele Verbindungen zwischen Religion und Politik“, so die Theologin, die ihre Examensarbeit über die Religionspolitik der KPD und der SED geschrieben hatte. Dafür zeichnete sie der Evangelische Bund Hessen mit seinem Hochschulpreis aus.

Die Bibel, so erklärt sie, sei ein Leitfaden, der nicht nur auf das Leben des Einzelnen beschränkt sei, sondern auch Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben habe. „Ich kann deshalb auch politisch predigen, aber ich werde keine politischen Weisungen erteilen.“

Astrid Maria Horn ist nach eigenen Angaben ein vielseitig interessierter Mensch. Reisen und Lesen gehören zu ihren Hobbys. Für sie stand aber nie in Frage, dass sie Pfarrerin werden will. „Ich bin neugierig auf Menschen. Und in welchem Beruf hat man denn sonst so viele Möglichkeiten, mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu kommen? Der Pfarrberuf hat eine faszinierende Bandbreite.“

In der Stephanusgemeinde wird sie die Konfirmandenarbeit übernehmen. Ansonsten möchte sie sich in ihrem ersten Dienstjahr vor allem erst einmal umsehen und umhören, wie und wo sie sich einbringen kann. Ihre Vorstellungen von einer lebendigen Gemeindearbeit seien geprägt von den Erfahrungen in ihrer Jugend im Taunus. Schon damals sei ihr klar geworden, dass sie den Pfarrberuf ergreifen möchte.

Pröpstin Held wird Astrid Maria Horn am Sonntag, 9. September, in ihr Amt einführen. Der Ordinationsgottesgottesdienst, an dem auch der Bergsträßer Dekan Arno Kreh mitwirken wird, beginnt um 15 Uhr in der Stephanuskirche, Eifelstraße 37. red

