Neue Pläne für CBM-Gelände stoßen auf Kritik

Bensheim. Helle Begeisterung sieht anders aus - und dennoch gab es in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine große Mehrheit für den geänderten Bebauungsplan „Seegenberg“, das ehemalige CBM-Gelände am Ortseingang von Schönberg. Auf den bereits vor mehr als fünf Jahren an die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung aus Stuttgart verkauften Grundstücken soll bekanntlich Wohnbebauung entstehen.

Bis auf die Grünen stimmten alle Fraktionen für die geänderte Planung, wenn auch teils - wie im Falle von SPD und FDP - mit einigen kritischen Anmerkungen. Positiv äußerte sich die CDU zu der Beschlussvorlage des Magistrats. Unter anderem habe die sehr schwierige topographische Lage bei der weiteren Detailplanung des Gebietes zur Erkenntnis geführt, dass „eine sinnvolle Anpassung erforderlich ist“, erläuterte Petra Jackstein.

Wie berichtet, war im Bauausschuss, der gemeinsam mit den Ortsbeiräten Schönberg und Mitte tagte, die aktuelle Konzeption vorgestellt worden, die eine Änderung des Bebauungsplans notwendig macht. Die Hanglage mit engen Kurven und Probleme bei der Entwässerung hätten eine Umsetzung des ursprünglichen Plans mindestens herausfordernd, wenn nicht unmöglich gemacht, hieß es in der Sitzung Anfang Dezember.

Als Lösung wurde eine andere Straßenführung erarbeitet, zudem werden die Gebäude am Hang anders angeordnet - und die Anzahl der Wohnungen fällt deutlich höher aus. Ging man 2015 noch von 40 bis maximal 81 Wohnungen aus, sind es laut aktueller Variante 170, verteilt auf Mehr- und Einfamilienhäuser. „Wir bewegen uns mit 42 Wohnungen pro Hektar in den Vorgaben des Regionalplans, der 35 bis 50 Wohneinheiten pro Hektar zulässt“, betonte Jackstein. „Uns sind verschiedene Wohnformen sehr wichtig. Das Angebot muss aus unserer Sicht vielfältig sein.“ Positiv ist für die CDU auch, dass am Standort Seegenberg eine Innenentwicklung auf einem bereits bebauten Gelände realisiert werden kann.

