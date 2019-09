Neue Polizeihelfer im Dienst

Bensheim.Seit dem Winzerfestumzug sind neue Freiwillige Polizeihelfer in Bensheim für die Sicherheit der Bürger aktiv: Jetzt wurden Ingolf Göring, Orhan Sogukcesme und Martina Seeger in der Bensheimer Polizeistation im Rahmen einer Feier in den Dienst gestellt.

Bereits seit 2005 unterstützen Freiwillige Polizeihelfer in Bensheim die professionellen Kollegen, mit den drei Neuzugängen umfasst diese Gruppe nun zwölf Helfer.

Polizeihauptkommissar Matthias Groh betonte, dass es auch in einer Stadt mit einem hohen Maß an Sicherheit für das Gefühl der Bürger gut sei, wenn Freiwillige Polizeihelfer zusätzliche Präsenz an Schwerpunkten zeigten.

Laut Kriminaloberkommissar Martin Runzheimer haben die drei neuen Helfer in einer Gruppe von insgesamt 13 Freiwilligen eine 50-stündige Ausbildung in Darmstadt absolviert.

Motiviert und interessiert

Der für die Ausbildung zuständige Kriminalhauptkommissar Markus Färber betonte, wie motiviert und interessiert sich die neuen Freiwilligen Polizeihelfer dabei gezeigt hätten.

Ihren ersten Einsatz traten die drei Bensheimer Polizeihelfer beim Festzug am ersten Winzerfestsonntag an. Sie unterstützten dabei die erfahrenen Kollegen der Polizei.

Stadtrat Adil Oyan gratulierte den neuen Polizeihelfern: „Ich freue mich sehr darüber, dass drei so motivierte Personen – Neubürger ebenso wie Alteingesessene – sich in dieser Form für unsere Stadt und die Allgemeinheit engagieren, um das Sicherheitsgefühl ihrer Mitmenschen zu stärken.“ ps

