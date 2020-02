Neue Satzung für die Awo

Bensheim.Am Donnerstag, 5. März, findet im Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Eifelstraße in Bensheim ab 14.30 Uhr der monatliche Kaffeenachmittag statt, bei dem in gemütlicher Runde die neuesten Nachrichten ausgetauscht werden können.

Anschließend wird um 15.30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Awo Bensheim beginnen. Sie ist in diesem Jahr mit Wahlen verbunden. Der gesamte derzeitige Vorstand wäre bereit, auch in den nächsten beiden Jahren Verantwortung zu übernehmen. Selbstverständlich würde man es begrüßen, wenn neue Mitglieder bereit wären, sich an der Weiterentwicklung des Vereins zu beteiligen.

Zusätzlich wird über eine neue Satzung der gemeinnützigen Einrichtung abgestimmt. Ludwig Kern, der Vorsitzende des Awo-Kreisverbandes Bergstraße, wird ausführen, welche Änderungen, aus welchen Gründen, in der neuen Satzung vorgesehen sind.

Die Awo Bensheim wird die beliebten Kaffeenachmittage und preisgünstigen Busfahrten beibehalten. Sie stehen – wie bisher – allen Bensheimer Bürgern offen. Die nächste Busfahrt führt die Awo nach Tübingen. Dort können die Teilnehmer im Rahmen einer Stadtführung viele Sehenswürdigkeiten bewundern, aber auch die Stadt auf eigene Faust erkunden. Die Fahrt ist bereits ausgebucht, man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Anmeldungen sind bei Ursula Manich (Tel. 06251/61806) möglich. Hier können Interessierte auch den Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 anfordern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020