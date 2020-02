Neue Schulsanitäter an der Schillerschule

Bensheim.An der Schillerschule in Auerbach wurden vom DRK weitere Schüler in den Erste-Hilfe Maßnahmen ausgebildet. Nach dem bestandenen Erste-Hilfe-Kurs dürfen die Schüler jetzt in den Pausen sowie bei Schul-und Sportveranstaltungen als Schulsanitäter Erste Hilfe leisten.

Einige Schüler üben ihr Ehrenamt so begeistert aus, dass sie sich später für eine Berufswahl im medizinischen Bereich entscheiden wollen, für andere ist es einfach wichtig, Verantwortung für ein Ehrenamt zu übernehmen, heißt es von Seiten der Schillerschule. red/Bild: Schule

