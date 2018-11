Neue Seniorenbetreuung in Bensheim

Bensheim.Im gesamten Kreisgebiet ist „Home Instead“, der neue Betreuungsdienst mit Sitz am Berliner Ring 95 in Bensheim, tätig. Gemäß der Unternehmensphilosophie „Wir sind immer da, wenn Sie uns brauchen“ reagieren die Mitarbeiter flexibel auf jede Anfrage. So hilft man nicht nur beim Einkauf, Arzt- oder Friseurbesuch und im Haushalt, sondern ist auch bei Spaziergängen und Ausflügen dabei. Die körperliche Grundpflege sowie die Demenz- und Familienbetreuung gehören ebenso zum Angebot. Bei der medizinischen Versorgung arbeitet „Home Instead“ mit ambulanten Pflegediensten zusammen. Das Team von Geschäftsführer Johannes Gerhard (l.) und Pflegedienstleiterin Lisa Krichbaum ist rund um die Uhr im Einsatz. Die Leistungen können mit der Pflegekasse abgerechnet werden. df/Bild: Funck

