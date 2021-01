Neue Show aus dem Pegasus

Bensheim.„Hoffnung leben in der Krise“, das ist die Devise der Pegasus-Macher immer gewesen und ist es noch. So wird, wie bereits beim Weltrekord, dem Lockdown ein Schnippchen geschlagen und ein Live-Programm auf die Bühne gebracht und mangels Live-Publikum gestreamt.

Am heutigen Montag (18.) um 21 Uhr begrüßt Moderator Eric Wust gemeinsam mit der Winkekatze und Erna, dem Flügelpferd, bereits zum vierten Mal die Talkgäste und führt durch einen lockeren Mix aus Lifestyle, großen Gefühlen und vielen Tipps. Und genau das bekommen die Zuschauer an diesem Abend auch geboten. Der Vorsitzende des Regional-Bauernverbandes Starkenburg, Willi Bilau, kommt als Gast. Wie, wo und was man regional einkaufen kann, wird ein wichtiges Thema sein. Erstaunlich sind aber auch neue digitale Errungenschaften in der Landwirtschaft, komplett für die Gesundheit und die Nachhaltigkeit im Einsatz, aber man könnte glauben, sie seine einem Sience-Fiction Film entsprungen, schreiben die Veranstalter.

Weitere Gäste an diesem Tag sind Michael Dreißigacker und Eric Otto von der Kletterhalle Bensheim. Auch diese Gäste werden die Zuschauer zusätzlich zum Talk mit einer spektakulären Aktion überraschen. Natürlich dürfen auch die bereits bekannten Live-Hacks vom Pegasus-Team nicht fehlen, hier kann man lernen, wie man einen Toast auf der Herdplatte toasten kann.

Der Stream ist auf den Plattformen Facebook, Youtube und Twitch zu empfangen, Details dazu auf der Varieté-Homepage. Die Pegasus-Mitarbeiterinnen freuen sich auf viele Fragen und Kommentare, denn was bei Live-Shows bisher nicht möglich war, hier geht es, dass die Zuschauer direkt Fragen stellen können – und die Antwort kommt live aus dem Programm.

Bewerbungen für die Sendung als Talkgast oder musikalischer Programmpunkt unter: tv@greenpoint.de. red

Info: Weitere Informationen unter www.pegasus-bensheim.de

