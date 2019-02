Neue Sperrung in Schwanheim

Schwanheim.Qualitativ hochwertiges Trinkwasser sicher und in benötigter Menge zu liefern, ist Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes Riedgruppe Ost. Damit das Wasser in gewohnter Qualität und Sicherheit zu den Haushalten kommt, ist ein funktionierendes Leitungssystem notwendig, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung.

Um sein Netz auf dem technisch aktuellen Stand zu halten und so die Versorgungssicherheit nicht zuletzt in den auch künftig zu erwartenden heißen Frühlings- und Sommermonaten sicherzustellen, sei es zu Jahresbeginn zwingend notwendig, die Fernwasserleitungen in der Rohrheimer Straße und der Straße Am Junkergarten in Schwanheim zusammenzuschließen.

Dafür muss allerdings die Kreuzung Rohrheimer Straße/Ecke Am Junkergarten für den Verkehr zwischen Montag (4.) und Freitag (8.) vollständig gesperrt werden. „Wir sind zu einer nachhaltigen Daseinsvorsorge verpflichtet. Daher sind vorausschauende Planungen und rechtzeitiges Handeln für unseren Verband wichtige Maximen“, macht Verbandsdirektor Ingo Bettels deutlich. Diese Vorgehensweise habe sich bewährt.

„Wir handeln verantwortungsvoll, keinesfalls leichtfertig und appellieren an das Einsehen und das Verständnis aller Betroffenen“, so Bettels weiter. Die Arbeiten seien jetzt notwendig, um die Versorgung mit Trinkwasser für Schwanheim, Fehlheim, Langwaden und Rodau in ausreichender Menge und Druck weiterhin sicher zu gewährleisten. Ein Zuwarten berge Risiken für die Versorgungssicherheit in Zeiten von Spitzenverbräuchen. Für den überörtlichen Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet, die den Verkehr weiträumig um Schwanheim führen soll. Den Anliegern ist auch während der Sperrung die Zufahrt zu den Grundstücken möglich, heißt es weiter. Die Anlieger in der Straße Am Junkergarten können bis zu ihren Grundstücken fahren. Mit temporären Einschränkungen sei jedoch zu rechnen.

„Die Anwohner sollten sich auch nicht scheuen, unsere Mitarbeiter oder den Polier vor Ort direkt anzusprechen. Nur so können wir aufkommende Probleme oder Missstände sofort und unbürokratisch beheben“, sagt Benjamin Scholz, Technischer Leiter beim Wasserbeschaffungsverband. Kontakt: Telefon 06251/9370. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019