Neue Spielzeit im Parktheater ab Ende September

Bensheim.Neue Spielzeit – neue Situation: Nach dem Lockdown Mitte März kommt nun das kulturelle Leben auch im Bensheimer Parktheater wieder langsam in Gang – wenn auch weiterhin eingeschränkt und unter Berücksichtigung der besonderen Auflagen.

Abonnements ruhen

Die Abonnenten wurden bereits darüber informiert, dass die Theater-Abonnements in der neuen Spielzeit ruhen. Die für 2019/20 gebuchten Plätze behalten ihre Gültigkeit für die Spielzeit 2021/2022. Die geplanten Aufführungen der jetzt im September startenden Spielzeit 2020/21 werden als Einzelvorstellungen angeboten.

Es stehen zum heutigen Stand 114 Plätze (von 550) unter Einhaltung des Mindestabstandes pro Vorstellung zur Verfügung. Die Karten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, die mit dem Ticketportal Reservix arbeiten – in Bensheim unter anderem bei der Tourist-info und dem Bergsträßer Anzeiger. Ebenso können Tickets über die Homepage www.reservix.de gebucht werden.

Das Team Stadtkultur macht darauf aufmerksam, dass innerhalb des Gebäudes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist. Sobald die Plätze eingenommen sind, kann der Schutz abgenommen werden. Die Hygieneregeln sind zu befolgen. Eine Bewirtung wird nicht angeboten, ebenfalls steht keine Garderobe zur Verfügung.

Rasante Komödie zum Auftakt

Die erste Vorstellung findet am Dienstag, 29. September, um 20 Uhr statt. Zu Gast ist das Ensemble von Theaterlust München mit einer rasanten Komödie mit schwarzem Humor: „Das Haus“ von Brian Parks. Ein Stück so unterhaltsam wie eine Mischung aus Yasmina Reza und „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“.

Zum Inhalt: Seit über 20 Jahren leben die Rotemunds in ihrem geliebten Eigenheim am idyllischen Stadtrand. Die Kinder sind aus dem Haus. Ein gutes Leben, eine gute Zeit. Bevor nun aber aus all dem Guten eine stille, langweilige Einöde wird, beschließen die beiden, das Haus zu verkaufen und zu schauen, was das Leben im hinteren Drittel noch für sie bereithält.

Leicht fällt ihnen diese Trennung nicht. Aber zum Glück hat man ja die beiden Lindners gefunden. Zwei junge Menschen, die genau da stehen, wo die Rotemunds an diesem Platz vor vielen Jahren angefangen haben. Ihnen kann man das Haus mit gutem Gefühl verkaufen. Die Verträge sind unterschrieben, die Koffer nahezu gepackt. Die Schlüsselübergabe soll symbolisch eine neue Zeit einläuten. Das will man in netter Runde mit einem guten Glas begießen. Soweit alles bestens – bis die ersten Irritationen kommen und mit diesen ein langsames Anschwellen unterdrückter Konflikte.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Dauer der Vorstellung: 80 Minuten ohne Pause. Weitere Informationen gibt es bei Stadtkultur Bensheim, Parktheater, Telefon 06251/177815, oder per Mail an parktheater@bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020