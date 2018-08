Anzeige

Bensheim.Aufgrund der Bebauung des Eckgrundstückes Berliner Ring / Allensteiner Straße und des damit verbundenen Ausbaus der Allensteiner Straße ist der dortige Container-Standort für die Glas- und Altkleidercontainer entfallen. Die Container mussten entfernt werden.

Durch die Wohnbau Bergstraße wurde in der Straße Am Ziegelfalltor im Bereich der Einmündung Elbinger Straße eine neue Fläche zur Verfügung gestellt. Diese wurde vom Bauhofservice hergerichtet. Die Aufstellung der Glascontainer ist bereits erfolgt. Der Altkleidercontainer wird in den nächsten Tagen aufgestellt.

Ein zusätzlicher Standort für Glascontainer befindet sich ab sofort auf dem Parkplatz des Fachmarktcenters in der Fabrikstraße. red