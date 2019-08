Neue Tanzkurse im Herbst

Auerbach.Für die meisten gehören unbeschwerte Urlaubs- und Ferientage bald schon der Vergangenheit an. Um das gewisse Urlaubsfeeling ein bisschen zu erhalten, bietet die Tanzsportabteilung des TSV Auerbach im Herbst verschiedene Kurse und Workshops an. Vom 14. bis zum 28. September ist an drei Samstagabenden ein neuer Einsteigerkurs für Discofox geplant. Im gleichen Zeitraum wird ein Intensivkurs Wiener Walzer angeboten.

Die Liebhaber lateinamerikanischer Tänze sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Sie können zwischen dem 19. Oktober und dem 9. November an einem Samba-Workshop teilnehmen. Dabei geht es außer den verschiedenen Schrittfolgen und dem Umsetzen der Rhythmen auch um das Herausarbeiten der typischen Ausdrucksformen.

Alle Kurse werden von einem erfahrenen Tanzlehrer geleitet und finden jeweils samstags zwischen 16.30 und 19 Uhr in der Gymnastikhalle im Weiherhaus statt. Anmeldungen und weitere Info sind direkt über die Homepage der TSV Auerbach, Abteilung Tanzen, möglich: www.tanzen@mcrichter.de. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.08.2019