Neue Trainerin bei den Hundefreunden

Die treuen Mitglieder Susanne Liebrecht (20 Jahre), Ludwig Bernschneider (30) und Kurt Peter (20). © Hundefreunde

Bensheim.Durch dringende Termine verhindert, konnte der Vorsitzende der Bensheimer Hundefreunde in diesem Jahr nicht wie gewohnt die Mitgliederversammlung leiten. Dies übernahm in souveräner Manier sein Stellvertreter Kurt Peter.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr beinhaltete erneut viele Prüfungen, die auf dem Vereinsgelände in Bensheim ausgetragen wurden. Nur das Sommerfest musste wegen der großen Hitze ausfallen.

Die Anzahl der Mitglieder hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, denn eine Mitgliedschaft in einem VDH-Verein ist zwingend erforderlich, will man mit seinem Hund eine Begleithundeprüfung ablegen. Eine erfolgreich bestandene Begleithundeprüfung berechtigt zum Start bei vielen anderen Sportmöglichkeiten für Hund und Mensch. Das vom Vorstand geforderte verstärkte Training in diesem Bereich hatte dann bei der Vereinsmeisterschaft im Herbst überaus positive Ergebnisse gezeigt, denn insgesamt sieben Erststarter-Teams haben mit guten Leistungen die Begleithundeprüfung souverän abgelegt. Eine personelle Verstärkung im Trainerstab konnte mit der erfahrenen Hundesportlerin und Leistungsrichterin Jutta Müller gewonnen werden, die mit ihrem breit gefächerten Wissen eine große Bereicherung darstellt.

Ausbildungsleiter Karl Heinz Gremm berichtete über die Sparten und Kurse, die auch von Nicht-Mitgliedern besucht werden können. Die Welpengruppe von Susanne Liebrecht und Simone Hajnal erfreut sich wachsender Beliebtheit, so dass man zusätzliche Termine anbieten musste. Die Junghundestunde von Marion Hörner und die Hobbygruppe von Claudia Fritz sind samstags ebenfalls meist ausgebucht.

Rechnerin Susanne Liebrecht konnte – wie in den vergangenen Jahren – einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, obwohl die Kosten für die Instandhaltung der Außenanlage leicht gestiegen sind.

Nach der Ehrung der Jubilare gab Kurt Peter noch einen Ausblick für das Jahr 2020, in dem auch wieder ein Sommerfest mit abwechslungsreichem Programm und das beliebte Oktoberfest geplant sind. red

