Neue Umweltberaterin stellte sich vor

Bensheim.Auf Einladung der GLB-Fraktion hat sich die neue Umweltbeauftragte der Stadt Bensheim bei ihrer letzten Sitzung vorgestellt. Maria Romero-Martin komplettiert das Team des Umweltdezernenten Adil Oyan.

Die studierte Biologin hat in Heidelberg und im Landkreis Groß-Gerau im Bereich Natur und Umwelt gearbeitet. „Bensheim steht gut da, trotzdem gibt es noch wichtige Felder zu bearbeiten“, zieht Romero-Martin nach ihren ersten Wochen im Amt zusammenfassend Bilanz.

Für die Fraktion der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung sind die Erfahrungen Romero-Martins, die über Einblicke in unterschiedliche Umweltabteilungen anderer Städte verfügt, ein Gewinn für Bensheim. So bringt sie Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen und Verwaltungsebenen des Umweltschutzes mit. Maria Romero-Martin konnte schon Positives berichten, wie zum Beispiel die bereits genutzte Festsetzung zu vogelschlagsicheren Fensterfronten in sensiblen Bau-Bereichen.

Hier könne man ansetzen und weitere Verbesserungen für die Umwelt umsetzen, von denen auch die Bürger profitieren. Trotzdem stehe Bensheim in zahlreichen Bereichen jetzt schon besser da als viele andere Kommunen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden die Themen Baumschutzsatzung, städtisches Förderprogramm und Klimaanpassung behandelt. Die Umweltberaterin betonte, dass Pflanzlisten zukünftig angepasst werden müssen, weil durch die klimatischen Veränderungen vermehrt Arten gepflanzt werden sollten, die mit den neuen Bedingungen klar kommen.

Auch der Naturschutz ist ein zentrales Arbeitsfeld der Umweltberaterin – für Bensheim bedeutet das unter anderem auch die Betreuung der Ausgleichsflächen, die kürzlich übernommen wurde.

Für die GLB ist die umfangreiche städtische Beratung in Sachen Klimaschutz, Umwelt und Energie als Service nicht mehr wegzudenken, weil das Angebot im Rathaus neutral ist und die Experten eine sinnvolle Ergänzung zu kommerziellen Beratungseinrichtungen sind.

Zum Schluss des Austauschs gab es einen Ausblick auf die jüngste Entwicklung im Bereich Verkehr und Umwelt: Die öffentliche Beteiligung am Luftreinhalteplan der hessischen Landesregierung mit dem Teilplan Bensheim ist – wie berichtet – Anfang April gestartet und ist ab sofort für einen Monat im Bensheimer Rathaus offen einsehbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019