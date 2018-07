Anzeige

Bensheim.Wer den Körper bewegt, bewegt auch die Seele. Nach diesem Motto lädt der Hospiz-Verein Bergstraße einmal im Monat zum Wandern für Trauernde ein. Alle, die den Verlust eines lieben Menschen erlebt haben, können mitgehen, sich austauschen, gemeinsam die Natur erleben und so Körper und Seele etwas Gutes tun.

Treffpunkt ist jeweils samstags um 10 Uhr vor dem Hospiz Bergstraße, Kalkgasse 13 in Bensheim. Termine für das nächste Treffen ist der 21. Juli. Weitere Termine in diesem Jahr sind am 25. August, 22. September, 20. Oktober und 24. November. Die etwa dreistündigen Wanderungen werden von ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen des Hospiz-Vereins geleitet. Sie finden auch bei schlechtem Wetter statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, nur für den Fall, dass eingekehrt wird, sind anfallende Kosten selbst zu tragen. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Weitere Info: Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins Bergstraße, Sandstraße 11, Telefon 06251/989450, per Mail an: post@hospiz-verein-bergstrasse.de oder www.hospiz-verein-bergstrasse.de. red