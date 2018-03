Neuer Arbeitskreis zum Thema Bensheimer Familien

Anzeige

Die jährlich stattfindende Drei-Tage-Fahrt schloss diesmal die Städte Essen, Oberhausen, Xanten und Bonn mit ein und führte an viele geschichtsträchtige Plätze. Auch die Tagesfahrt nach Marburg fand regen Zuspruch. Im Oktober nahm Erster Stadtrat Helmut Sachwitz – aus aktuellem Anlass – zur „Problematik des Denkmalschutzes“ Stellung. Rudolf Schmitt und Klaus Helfert berichteten im November von Ausgrabungen an der Burg Tannenberg.

Im neuen Jahr referierte Beisitzer Manfred Berg vor großem Publikum zu den Bensheimer Wohngebieten „Port Arthur“ und „Marokko“, bevor als vorläufig letzte Veranstaltung das Thema „Billung von Lindenfels und sein Herrenhof“ auf dem Spielplan stand.

Drei-Tages-Fahrt nach Frankreich

Auch in diesem Jahr sind Ausflüge geplant: Am Pfingstmontag geht es nach Seligenstadt zur Klostermühle, am 16. Juni zum Bundesarchiv in Koblenz und zum Haus der Geschichte in Bonn. Die Drei-Tages-Fahrt führt vom 17. bis 19. August nach Frankreich.

Im Institut für Personengeschichte in der Bensheimer Hauptstraße 65 treffen sich jeden Montag von 14 bis 17 Uhr aktuell drei Arbeitsgruppen – und hoffentlich zukünftig auch etliche neue Aktive.

Der Arbeitskreis „Mühlen im Lautertal“ beackert ein komplexes Thema.

In der zweiten Arbeitsgruppe steht das Projekt „Der Griesel in Bensheim“ vor dem Abschluss.

Eine neu zu bildende Gruppe wird über mehrere Jahre mit dem Erstellen eines Familienbuches für Bensheim beschäftigt sein. Stadtarchivar Manfred Berg schätzt, dass das Werk aus sechs Bänden bestehen wird. Erfasst werden Familieneinträge von Bensheimern im Zeitraum von 1550 bis 1905.

Nach Rechenschafts- und Kassenbericht wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Bei Käse und Bergsträßer Weißwein erfreuten sich die Mitglieder an einer Bildpräsentation zu den Exkursionen und an interessanten Gesprächen. red

