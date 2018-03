Anzeige

Bensheim. In den 69 Jahren ihres Bestehens wurde die Wirtschafts-Vereinigung Bensheim von elf Vorsitzenden geleitet. In der Mitgliederversammlung am Mittwochabend übernahm Jan Siefert (Dentsply Sirona) als zwölfter Vorsitzender die Chef-Rolle.

Das langjährige Führungsteam mit dem Vorsitzenden Andreas Jäger (Autohaus Wiest GmbH) und seiner Stellvertreterin Marita Reckeweg (Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg) - beide waren in der Mitgliederversammlung am 15. März 2007 in diese Positionen gewählt worden - hatte sich nach den Worten von Jäger quasi „selbst entlassen“, um den Vorstand zu verjüngen.

Den Anfang dieser Verjüngungskur hatte im vergangenen Jahr der damals zweite stellvertretende Vorsitzende Hans-Joachim Ricken (RCO GmbH) gemacht. Für ihn war Carsten Hoffmann (GGEW AG) in den Vorstand nachgerückt.