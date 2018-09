Neuer Chef für die Bensheimer Polizei

Bensheim. Im Rahmen einer offiziellen Feierstunde hat Polizeipräsident Bernhard Lammel am Freitag Hans-Peter Kleinhanß als neuen Leiter der Polizeistation Bensheim in sein Amt eingeführt. In seiner Rede erklärt der Polizeipräsident, dass mit Polizeihauptkommissar Hans-Peter Kleinhanß der richtige Mann für die Stelle des Stationsleiters der Polizei in Bensheim gefunden werden konnte.

Der 57 Jahre alte Polizeihauptkommissar führte zuvor über zwei Jahre als kommissarischer Leiter die Führungsgruppe der Polizeidirektion Bergstraße und folgt auf Kriminalhauptkommissar Wilhelm Eichheimer, der seit Juni im Ruhestand ist.

Der neue Leiter der Polizeistation Bensheim begann im Oktober 1977 seine Karriere bei der Bereitschaftspolizei in Kassel. pol

