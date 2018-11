Neuer Chefarzt am Hospital

Dr. Daniel Pfalzgraf © Hospital

Bensheim.Rund zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass die Artemed-Gruppe das Heilig-Geist-Hospital Bensheim als Träger übernommen und das Zentrum für Urologie aufgebaut hat. Nun wird der Fachbereich weiter ausgebaut. Zum 1. Dezember übernimmt Dr. Daniel Pfalzgraf den Posten des Chefarztes. Er wechselt von der Universitätsmedizin Mannheim, dem Kooperationspartner des HGHs, nach Bensheim.

Nur in Bensheim tätig

„Pfalzgraf zeichnet sich durch ein besonders breites medizinisches Feld aus“, heißt es in einer Pressemitteilung des HGH. Zusätzlich zum endourologischen Spektrum und der kleinen Krebschirurgie, die bereits zuvor in Bensheim angeboten werden konnten, bringe der neue Urologe eine spezielle Expertise im Bereich der rekonstruktiven Urologie mit. Hierbei können durch die Verwendung körpereigener und -fremder Materialien komplexe Schäden an Harnleiter, Harnröhre, Schließmuskel oder Penis behandelt werden.

Weiterhin könne in Zusammenarbeit mit der Urologischen Klinik der Mannheimer Universitätsmedizin, unter der Leitung von Prof. Maurice Stephan Michel, auch die große Krebschirurgie angeboten werden. Hierzu zählt die operative Behandlung von Krebs im fortgeschrittenen Stadium, wie zum Beispiel die Entfernung der Harnblase und benachbarter mit Krebszellen befallener Organe. Für den Kreis Bergstraße bedeute dies eine ortsnahe Versorgung auf universitärem Niveau mit erweitertem Spektrum.

Im Gegensatz zu Professor Axel Häcker, der den Fachbereich bisher mit aufgebaut und geleitet hatte, wird der neue Chefarzt künftig nicht zwischen Mannheim und dem Heilig-Geist Hospital pendeln, sondern ausschließlich in Bensheim tätig sein.

Ein Thema, dem sich Daniel Pfalzgraf besonders verschrieben hat, ist das Krankheitsbild der Inkontinenz. Kaum einer spricht darüber, doch allein in Deutschland leiden fast zehn Millionen Menschen daran. Auch wenn Auftreten und Schweregrad im Alter zunehmen, sind hiervon keineswegs nur ältere Menschen betroffen. Rund elf Prozent aller Männer leiden unter dem Krankheitsbild, bei den Frauen ist es sogar fast jede Vierte. Die häufigste Form ist hierbei die Harninkontinenz. Auch wenn das Thema für viele unangenehm ist, sollte man keineswegs zögern, einen Arzt aufzusuchen – denn in vielen Fällen sei Inkontinenz behandelbar. Häufig helfe bereits eine klassische medikamentöse Behandlung in Verbindung mit einem gezielten Beckenbodentraining.

Inkontinenz-Behandlung

In Bensheim kann künftig eine Vielzahl von Eingriffen zur Wiederherstellung der Kontinenz von Mann und Frau durchgeführt werden, heißt es weiter. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen bis hin zum Einsetzen eines künstlichen Schließmuskels. Darüber hinaus verfüge das Krankenhaus mit dem Beginn von Dr. Pfalzgraf über die Möglichkeit der offenen Harnröhrenrekonstruktion – durch die verschiedenen angebotenen Operationstechniken sei auch die Behandlung komplexer Harnröhrenengen möglich. Seine Ausbildung hierfür erfuhr der neue Chefarzt am renommierten Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Dr. Benjamin Behar, Geschäftsführer des Heilig-Geist Hospitals, ist sich sicher, mit Daniel Pfalzgraf genau den richtigen Mann für den Ausbau der Bensheimer Urologie gefunden zu haben: „Mit seinem Erfahrungsschatz im Bereich der rekonstruktiven Urologie können wir fortan eine ärztliche Versorgung in einem Fachgebiet anbieten, welches dem Kreis Bergstraße bisher lange Zeit gefehlt hat. Das ist ein großes Plus, nicht nur für Bensheim, sondern für die ganze Region.“

Und auch Daniel Pfalzgraf freut sich auf seine kommenden Aufgaben. „Durch die Kooperation mit Mannheim kenne ich das Heilig-Geist-Hospital bereits seit langem“, so der Urologe. red

