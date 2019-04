Neuer musikalischer Leiter

Bensheim.Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Akkordeonclubs „Blau Weiß Bensheim“ kam es in der über 80-jährigen Vereinsgeschichte zu einem Novum: Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Lediglich die Beisitzer werden in diesem Geschäftsjahr von Ilona Spitzner verstärkt.

Die beiden Vorsitzenden Heidi Raebiger und Barbara Jakob bedankten sich nach dieser Wahl bei den anwesenden Vereinsmitgliedern für das große Vertrauen in die Arbeit des Vorstandes. Der Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Geschäftsjahr.

Bereits im Februar kam es zu einem Dirigentenwechsel im 1. Orchester des Vereins. Andriy Lisovskyy löste Eduard Ungefucht am Dirigentenpult ab. Im Herbst dieses Jahres wird das Orchester erstmals mit seinem neuen Dirigenten zu hören sein. Zur Zeit laufen die Planungen für ein Kirchenkonzert im November 2019.

Studium in Wiesbaden

Andriy Lisovskyy, der sich beim Akkordeonclub gegen einige weitere Bewerber durchsetzen konnte, diplomierte an der Fachoberschule der Künste und Kultur in Odessa und studierte an der Wiesbadener Musikakademie Akkordeon. Lisovskyy ist seit vielen Jahren als Akkordeonlehrer und Dirigent tätig.

Zudem spielt er als Solist zahlreiche Konzerte und Wettbewerbe. Im Rahmen des international renommierten Akkordeonfestivals „Citta di Castelfidardo“ wurde er bereits zweifach ausgezeichnet.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr weckte große Vorfreude auf das Konzertjahr 2019. Im Juni 2018 spielte das 1. Orchester ein gefeiertes Konzert mit dem Virtuosen-Ehepaar Grachev aus Russland. Zum Jahresabschluss unterstützte das Orchester die Liedertafel 1863 aus Auerbach bei ihrem Herbstkonzert im voll bestetzten Kronepark Auerbach.

Auch die Spielgruppe „Die Hobbies“ begeisterten ihr Publikum bei diversen Auftritten.

Neben dem gemeinsamen Konzert mit Dirigent Andriy Lisovskyy im Herbst sind weitere Konzerte aller Spielgruppen in Planung und werden zeitnahbekannt gegeben, informiert der Akkordeonclub. red

