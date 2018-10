Neuer PC-Kurse für Senioren

Bensheim.Ab dem 9. Oktober finden im Mehrgenerationenhaus/Caritas-Zentrum Franziskushaus an sechs Vormittagen wieder neue PC- Kurse für Senioren statt.

Der erste Kurs wird dienstags von 10 bis 12 Uhr angeboten und richtet sich an Teilnehmer, die bereits PC-Kenntnisse besitzen. Thema in diesem Kurs ist das Internet. Der zweite Kurs findet dienstags von 12.30 bis 14.30 Uhr statt und richtet sich vor allem an Anfänger, die noch wenig Erfahrungen am Computer gesammelt haben und die Grundlagen kennenlernen wollen.

In beiden Kursen ist jeweils noch ein Platz frei. Anmelden kann man sich im Franziskushaus, Telefon 06251/854250. red

