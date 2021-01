Neuer Pfarrer wird eingeführt

Auerbach.Am Sonntag (31.) wird Pfarrer Lukas von Nordheim als Inhaber der Pfarrstelle II in Bensheim-Auerbach eingeführt. Dekan Arno Kreh leitet den Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt. Alle verfügbaren Plätze in der Kirche sind schon ausgebucht.

Willkommensgruß schicken

Aber der Gottesdienst wird in digitaler Form aufgezeichnet und auf der Homepage der Kirchengemeinde nachträglich abrufbar sein. Die Gemeinde ist dazu eingeladen, Lukas von Nordheim und seiner Familie einen schriftlichen Willkommensgruß zu schicken an das Gemeindebüro, Bachgasse 39, oder an lukas.vonnordheim@ekhn.de.

Ab 1. Februar 2021 ist Pfarrer von Nordheim für den Pfarrbezirk II, westlich der Darmstädter Straße in Auerbach, zuständig. Bis Ende des Monats wird er mit seiner Familie das Pfarrhaus Philippshöhe beziehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.01.2021