Neuer Rekord beim Stadtradeln

Bensheim.Vom 14. September bis 4. Oktober war Bensheim wieder beim Stadtradeln dabei, es war bereits die sechste Teilnahme an dieser Aktion. Die Gesamtbilanz kann sich sehen lassen: 690 Fahrradfahrer haben in 20 Teams teilgenommen, gemeinsam 87 866 Kilometer zurückgelegt und 12 916 Kilogramm CO2 eingespart. Damit wurde der Rekord von 2019 in allen Kategorien übertroffen.

Die meisten Kilometer hat das Team vom AKG zurückgelegt (30 021 Kilometer mit 404 Teilnehmern), gefolgt von der Karl-Kübel-Schule (6456 Kilometer). Weitere Teilnehmerschulen waren die Seebergschule und die Liebfrauenschule. „Dass die Schüler so fleißig mitgeradelt sind und sich an der Aktion beteiligt haben, freut mich ganz besonders“, sagt Umweltdezernent Adil Oyan. Die Schulen starteten in ihrer eigenen Kategorie.

Außerhalb dieser Kategorie ist das Team von TE Connectivity Bensheim mit 6380 Kilometern am weitesten geradelt, gefolgt von den „Triple-Ö-Westlern“ (6184 Kilometer) und den Rathaus-Radlern (5841 Kilometer). Die meisten Kilometer pro Teilnehmer „erradelten“ die „Rittersleute“, gefolgt von der CDU Bensheim und dem Team ProxiVision. Der fleißigste Einzelteilnehmer legte eine Strecke von 1357 Kilometern zurück. Eine öffentliche Prämierung kann wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Alle Teams sowie die drei besten Teilnehmer werden mit Urkunden ausgezeichnet.

„Ich danke allen, die für Bensheim angetreten sind und zusammen einen Rekord aufgestellt haben“, freut sich Adil Oyan. Erstmals hat Bensheim am interkommunalen Stadtradeln auf Kreis-Ebene teilgenommen, mit dabei waren auch Absteinach, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Grasellenbach, Hirschhorn, Lorsch, Viernheim und Wald-Michelbach. Ziel des deutschlandweiten Wettbewerbs „Stadtradeln“ war es, möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Damit ist die bundesweite Aktion ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Radverkehrs. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020