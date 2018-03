Neuer Sprecher der Auerbacher Vereine

Anzeige

In seinem letzten Bericht als Sprecher ging Knop besonders auf den erfolgreichen Verlauf des Auerbacher Weihnachtsmarktes 2017 ein. Sowohl zum Besucherinteresse als auch zum Programm konnte er ein positives Fazit ziehen und selbst der wirtschaftliche Erfolg erlebte nochmals eine Steigerung. Dafür dankte er allen Beteiligten und kündigte eine zeitnahe Vorlage der Abrechnung an.

Höhepunkte der Amtszeit

Danach leitete Knop auf das Geschehen in seiner mehr als zwölfjährigen Amtszeit über. Höhepunkte waren aus seiner Sicht die Verbesserungsmaßnahmen im Bürgerhaus Kronepark und die alljährlichen Neubürger-Empfänge. Dazu zu rechnen seien auch die Feier zum 1225-jährigen Ortsjubiläum 2009 mit dem Abend des Ehrenamts und die Folgeveranstaltung mit Ehrungen verdienter Bürger im Jahr darauf. Zum Jubiläum „100 Jahre Schlossbergschule“ habe man auch eine Veranstaltung beigesteuert.

Besonders bewährt habe sich die IAV im Erhalt traditioneller Veranstaltungen. Das waren die Übernahme der Fastnachtsveranstaltungen von der Liedertafel, die Ausrichtung der Flohmärkte im Kronepark von der Awo und vor zwei Jahren der Weihnachtsmarkt im Kronepark vom Gewerbekreis. Bemerkenswert auch, dass die Zahl der beteiligten Vereine von 14 bei der von ihm initiierten Gründung am 19. September 2005 auf jetzt 20 angestiegen ist.

Seit zwei Jahren beschäftigte man sich mit der Frage „Wie geht es mit dem Vereinsleben in Auerbach weiter?“. Ausgangspunkt hierbei war nicht nur die Thematik, sondern auch die Bereitstellung eines stattlichen Geldbetrages durch die Gruppe „Ortsgespräch“ für die Durchführung eines entsprechenden Workshops. Die Veranstaltung sieht Knop als würdigen Abschluss seiner Tätigkeit, die ihm jederzeit Freude bereitet habe. Leider musste er zunehmend feststellen, dass sein sehr umfangreiches Engagement in und für Auerbach teilweise auch als störend empfunden wurde. Daher sei für ihn jetzt genau der richtige Moment, das Amt an einen Nachfolger abzutreten, der dank seiner guten Vernetzung im Auerbacher Vereinsleben und seiner besonderen beruflichen Vita aus seiner Sicht optimale Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringe.

Im Kassenbericht konnte Rechner Roland Scherer erneut schwarze Zahlen präsentieren, da man mit einem befriedigenden Plus das Jahr 2017 abschließen konnte. Für die Kassenprüfer bescheinigte Thomas Schrabek eine gewissenhafte und übersichtliche Kassenführung. Auf seinen Antrag hin erfolgte die einstimmige Entlastung der Geschäftsführung.

In der sich anschließenden Neuwahl unter Leitung von Edwin Fiehler gab es das bereits dargestellte Ergebnis. Als neue Kassenprüfer wurden Edwin Fiehler und Markus Meyer berufen. Abschließend behandelte man noch die von Horst Knop erstellten Terminpläne 2018 und 2019. kn/Bild: Neu

