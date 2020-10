Neuer Stolleneingang und mehr Parkplätze

Hochstädten.Nach leichten Verzögerungen im vergangenen Jahr ist das Außengelände rund um das Hochstädter Haus jetzt nahezu fertiggestellt. Der Stolleneingang wurde mit einer neuen Tür versehen und mit Beton ausgekleidet. Eine Infotafel erläutert die Historie des ehemaligen Marmoritwerks und gibt Hinweise über Aufbau und Nutzung der Stollenanlage, die schon lange als wichtiges Winterquartier für Fledermäuse im Kreis Bergstraße gilt.

Der neue öffentliche Parkplatz bietet Stellflächen für bis zu 17 Pkw. Die Böschungen, die seit dem Rückbau des alten Firmengeländes offen lagen, wurden gereinigt und neu bepflanzt. Einen gestalterischen Rahmen bilden Gabionen an den Böschungen und Gehwegen. Der kleine Hang links neben dem Stolleneingang wurde als Blühwiese angelegt. Baubeginn war im Herbst 2019.

Stimmiges Gesamtbild

Für die Maßnahmen hat die Stadt Bensheim rund 245 000 Euro brutto investiert. Planung und Gestaltung erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Hochstädter Ortsbeirat und dem Förderverein Heimatpflege, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 intensiv um ein Bürgerhaus bemüht hatte. Mit dem Umbau der alten Werkskantine wurde ein erfolgreiches Projekt gestartet. Die Arbeiten am Gebäude samt Dorfladen (eröffnet 2018) wurden im Frühjahr letzten Jahres abgeschlossen.

Nach der Umgestaltung des Umfelds präsentiert sich auch das äußere Areal als stimmiges Gesamtbild. Nach einer Magistratssitzung im Hochstädter Haus am Mittwochvormittag skizzierte Bürgermeister Rolf Richter vor Kollegen und Projektpartnern die vier Abschnitte Parkplatz, Stollen und rückwärtige Böschungsflächen als gelungenes Konzept, das vom Frankfurter Planungsbüro HKK Landschaftsarchitektur federführend entwickelt wurde. Umgestaltet wurden öffentliche wie private, vereinseigene Flächen.

Eine Besonderheit bildet der offene Ablauf des aus dem Stollen austretenden Wassers, das über eine Mulde durch die kleine Grünzone zwischen Zufahrt und Parkplatz in den Bach zugeführt wird. Der Erlebnisspielplatz wurde bereits im Juni eingeweiht. Kosten der Einzelmaßnahme: 85 000 Euro.

Den Stolleneingang hat die Bensheimer Architektin Antje Adam entworfen, die auch bei der Planung des Hochstädter Hauses involviert war. Im Dialog mit dem Naturschutz, zuvorderst mit dem Hessischen NABU-Landesvorsitzenden Gerhard Eppler, ist eine spezielle Abschlusstür konstruiert worden, die den Fledermäusen einen freien Zugang bietet. Um die Statik zu verbessern, wurde der Zugangsbereich mit Beton verstärkt und gestalterisch mit Naturstein und Felsenkies verschönert. Der Frost hatte jahrzehntelang am Mauerwerk genagt, das erst durch den Abriss des Firmengebäudes sichtbar wurde.

Vor Ort erfährt der Besucher aber auch Wissenswertes über die Geschichte des Marmoritwerks. Der „Auerbacher Marmor“ wurde hier schon zur Römerzeit abgebaut. 1865 startete der industrielle Betrieb, der mit der Einführung des Marmorit-Trockenmörtels im Jahr 1928 einen ersten Höhepunkt erreichte. Anfang der 1970er Jahre wurde das Unternehmen verkauft und der Abbau eingestellt. Das Stollensystem füllte sich mit Grundwasser. 2008 schloss der Standort aus wirtschaftlichen Gründen.

125 Meter langer Stollen

Der Eingang für den Tagebau und der sogenannte Stollenmund der ersten Sohle befanden sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Bereich des heutigen Tennisplatzes am Weiherweg. Der Stollen war rund 125 Meter lang, bis zu 50 Meter breit und circa zwölf Meter hoch, heißt es auf der Infotafel. Bis zur Stilllegung im Jahr 1974 entstanden sechs Sohlen, die alle von dort in Richtung des heutigen Hochstädter Hauses verliefen.

Zwischen September 1944 und März 1945 mussten an gleicher Stelle – damals als Außenlager des KZ Natzweiler-Struhof (Elsass) – 130 Griechen aus Athen und durchschnittlich 60 KZ-Häftlinge in unterirdischen Stollen Zwangsarbeit leisten. Die Gefangenen kamen jeden Tag zu Fuß aus einer Halle am Auerbacher Bahnhof nach Hochstädten. Stadtrat Peter E. Kalb von der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger lobte die Tafel auch als ein Stück lokaler Erinnerungskultur. Über QR-Codes lassen sich zusätzliche Informationen zu den einzelnen Themen abrufen.

Noch nicht abgeschlossen ist die Pflasterung des Außenbereichs durch die Hochstädter Akteure. Ortsvorsteher Bernd Rettig teilte mit, dass im Hof rund 66 Tonnen Steine zur Befestigung des Areals verbaut werden. Unter den Teilnehmern des Vor-Ort-Termins warnen am Mittwoch auch Claudia Sosniak und Andreas Klemm (Stadtteildokumentation) sowie Architektin Antje Adam und Werner Hohenadel von der Stadt Bensheim, der die Maßnahmen betreut hat.

