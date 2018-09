Neuer Termin für die Schwimmprüfung

Letzter Sportabzeichen-Termin fürs Rad-fahren ist am 15. September. © dpa

Bensheim.Der für Dienstag (11.), 17 Uhr, angesetzte Abnahmetermin von Schwimmleistungen für das Deutsche Sportabzeichen wurde wegen Reinigungs- und Revisionsarbeiten im Basinusbad auf den 25. September, 17 Uhr, verlegt. An die Gäste des Bades ergeht die Bitte um Verständnis, wenn an diesem Tag wieder einmal um „freie Bahn“ für die Sportler gebeten wird.

Schwimmleistungen (auch der insbesondere für Neuerwerber unbedingt erforderliche Schwimmnachweis) können in jedem öffentlichen Bad von den dortigen Schwimmmeistern abgenommen und bestätigt werden. Bestätigungen bitte möglichst umgehend dem Sportabzeichenteam vorlegen.

Der letzte Fahrradtermin in diesem Jahr ist am Samstag, 15. September, 17 Uhr; Eintrag in Starterlisten ab 16.30 Uhr. Treff an bekannter Stelle in der Schwanheimer Straße, westlich der Autobahn. Strecke: Bensheim, Schwanheim, Jägersburg, Groß-Rohrheim und zurück. Es gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung.

Sportkameraden von RTC Bergstraße-Odenwald und Sportabzeichenstützpunkt Bensheim stehen zur Leistungsabnahme bereit. Zur Absicherung der Strecke mögen sich bitte noch Helfer melden. Fahrradhelm nicht vergessen!

In den leichtathletischen Disziplinen gehen Training und Leistungsabnahmen im Weiherhausstadion noch bis 9. und 10. Oktober – ab 25. September bereits ab 17 Uhr. red

