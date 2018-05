Anzeige

Bensheim.Unter dem Titel „Pakt für den Nachmittag“ profitieren Schulkinder und Eltern der Grundschulen Carl-Orff-Schule, Schillerschule und Schlossbergschule seit dem Schuljahr 2015/16 von einem Bildungs- und Betreuungsangebot, das als Pilotprojekt im Kreis Bergstraße umgesetzt wird.

Die Nachmittagsbetreuung liegt dabei in der Trägerschaft von Kooperationspartnern.

Einer dieser Partner ist der städtische Eigenbetrieb Kinderbetreuung. Er ist bereits für die Betreuung an der Schillerschule zuständig. Der Magistrat kommt nun dem Wunsch des Kreises Bergstraße nach, zum 1. August auch die Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung an der Schlossbergschule zu übernehmen. Bisheriger Träger ist der Arbeiter-Samariter-Bund, der auch an der Carl-Orff-Schule die Betreuung verantwortet.