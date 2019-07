Neuer Treffpunkt: Unterstand statt Unterführung

Unterstand, Aufenthaltsort und Treffpunkt für Wohnungslose und andere, die sich regelmäßig im Bereich des Bahnhofs aufhalten: Der neue Pavillon an der Rückseite des Bahnhofs in Nachbarschaft zur Fußgängerunterführung wurde vergangene Woche fertiggestellt. Vertreter der Stadtverwaltung schauten sich mit Streetworkerin Kathrin Kalbhenn (im weißen T-Shirt) am Donnerstag vor Ort um.

© Funck