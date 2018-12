Neuer Vorstand der Nabu-Ortsgruppe

Bensheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Naturschutzbundes (Nabu) Bensheim-Zwingenberg wurde der Vorstand um Vorsitzenden Stephan Schäfer (4.v.l.) neu gewählt. In seinem Tätigkeitsbericht erwähnte Schäfer die zwei in diesem Jahr neu gestarteten Projekte „Mehr Natur und Vielfalt in der Stadt“ sowie Insektenschutz.

Jährlich bietet die Nabu-Ortsgruppe mehrere Vogelschutzwanderungen an. Auf der Agenda der Naturschützer stehen der Schutz wichtiger Lebensräume für bedrohte Arten, die Biotop-Pflege (unter anderem im Naturschutzgebiet Tongruben), Amphibien- und Insektenschutz sowie die Mitgliederbetreuung.

Unser Bild zeigt den Vorstand mit (v.l.) Frank Zintel, Sabine Renate Schmidt, Andrea Hesse, Stephan Schäfer, Fritz Loseries, Sabine Moter, Ulrike Vogt-Saggau und Reinhold Meixner. red/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.12.2018