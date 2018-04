Anzeige

Gronau.Mit dreizehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern startete die erste Stunde von „Let‘s talk english“ in der Gruneme Stubb, Am Römer 2, in Gronau.

Die Frauen und Männer lernten sich kennen, brachten Themenwünsche ein und besprachen Organisatorisches mit der Gruppenleiterin Andrea Steinmann. „Es war eine sehr bunt gemischte Truppe, deren Teilnehmer alle viel Spaß hatten. Ich bin gespannt auf die nächsten Treffen und was ich dort lernen werde“, freute sich eine der Teilnehmerinnen. red/Bild: Verein