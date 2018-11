Neues Gemeinschaftshaus für Fehlheim?

Fehlheim.Es gibt Bürger, die sehen in dem möglichen Bau eines Dorfgemeinschaftshauses im aktuell vorbereiteten Neubaugebiet im Norden Fehlheims Verschwendung von Steuergeld (wie auch bei den über 700 000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Schwanheim) – aber da ist der Ortsbeirat Fehlheim anderer Meinung. Das machte Ortsvorsteher Rico Klos im Rahmen der Haushaltsplanberatung für 2019 in der jüngsten Ortsbeiratssitzung deutlich.

„Das sehen wir anders“, bekräftigte er den Wunsch des Ortsbeirates, im 2019er Haushalt Planungsmittel für das neue Dorfgemeinschaftshaus bereitzustellen. Das wird aber frühestens 2020 zum Tragen kommen, denn erst dann wird auch mit der Erschließung des Neubaugebiets gerechnet, so die Antwort aus der Bauverwaltung. Grundsätzlich wird in dem Neubaugebiet eine Fläche für den Allgemeinbedarf freigehalten, was dann darauf entstehen wird, ist in letzter Konsequenz noch nicht entschieden.

Gedulden müssen sich die Fehlheimer auch bei der Umgestaltung des Kirchenvorplatzes. Hier wird empfohlen, die Maßnahme im Zuge der Sanierung der Rodauer/Bensheimer Straße in Angriff zu nehmen, die in den Jahren 2021/22 geplant ist.

Geprägt sind die Fehlheimer Posten des städtischen Haushalts von der Erschließung des Neubaugebiets. Da ist für 2019 ein erster Betrag in Höhe von 445 000 Euro eingeplant, die deutliche höhere Investitionssumme (891 000) Euro ist als Verpflichtungsermächtigung für das folgende Jahr eingestellt. Ansonsten betreffen die für Fehlheim vorgesehenen Finanzmittel die üblichen Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung, der Pflege und Unterhaltung der Sportstätten und der Förderung des Sports, des Friedhofwesens, des Brandschutzes und des öffentlichen Personennahverkehrs. Im Ergebnishaushalt macht das eine Summe von über 58 000 Euro aus. Dem Haushaltsplanentwurf wurde einstimmig zugestimmt.

Rundbank kostet 9000 Euro

Thematisiert wurde der Dorfplatz mit der seit längerem gewünschten Rundbank um die Kastanie, wobei das Projekt inzwischen eine Entwicklung nahm, die Kopfschütteln hervorrief. Denn mittlerweile liegt der Preis für diese Sitzgelegenheit bei 9000 Euro. Da der Baum intensiv pflegebedürftig ist, muss die Rundbank immer wieder entfernt werden, was die entsprechend mobile Sitzgelegenheit so teuer macht. Dieser Hinweis veranlasste Ulrich Wetzel zu der Frage über den Zustand und die Lebenserwartung des Baumes.

Da das Herz des Ortsbeirates aber an der Rundbank hängt, entschied das Gremium auf Initiative von Ortsvorsteher Klos, die für 2018 dem Stadtteil zur Verfügung gestellten 1000 Euro in die Anschaffung der Rundbank zu stecken. Sie soll vermutlich erst ab Januar aufgestellt werden können. Ursprünglich war die Summe für die Unterstützung des Kerwekomitees und die Installation eines Geländers am Aufgang zu dem kleinen Platz unter der Kastanie vorgesehen. Das kam aber nicht zum Tragen, da laut Information aus der Verwaltung eine Absturzsicherung bei 25 Zentimeter Höhe aus baulicher Sicht nicht zwingend erforderlich sei. Mit den 1000 Euro für 2019 möchte der Ortsbeirat ein Zelt anschaffen, das auch Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden kann.

Im kommenden Jahr soll das Fensterproblem im Bürgerraum gelöst werden. Hier sind wegen Unfallgefahr an allen Fenstern die Griffe abmontiert worden, so dass die Fenster nicht mehr zu öffnen waren, was während des langanhaltenden Sommers keine Freude war. Jetzt wurde zur Kenntnis genommen, dass offenbar bei allen Fenstern eine Unfallgefahr besteht und diese daher im kommenden Jahr komplett ausgetauscht werden sollen.

Einstimmig erfolgte auch die Änderung des Bebauungsplans „Östlich der Rodauer Straße“, bei der es um eine Anpassung der aktuellen Gegebenheiten ging. js

