Neues Kunstobjekt für die Albertus-Kita

Bensheim.Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wurden einige Vorhaben der Kita/Familienzentrum Sankt Albertus am Freiwilligentag der Metropolregion verwirklicht. So konnte neben dem Renovieren einiger Räume auch die Gestaltung der Außenmauer realisiert werden. Dank der Fleißarbeit zahlreicher engagierter Helfer, zuvorderst Eltern und Erzieherinnen der Kita, ist ein weiteres prachtvolles Mosaik entstanden. An der Außenmauer des Kindertagesstätten-Gebäudes sind mittels gestifteter bunter Fliesen der Schriftzug „Familienzentrum“ in die Bergstraßen-Silhouette eingefügt worden.

Hand in Hand ist so weiteres Unikat entstanden, das der Albertus-Kita ein unverwechselbares Gesicht gibt. red/Bild: Kita

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.09.2018