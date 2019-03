Neues Multifunktionsgebäude und Kunstrasenplatz

Bensheim.„Wir investieren gezielt in die Sporteinrichtungen. Die vielen bestehenden Anlagen und Gebäude sind zu erhalten“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. In Kürze soll mit den Arbeiten für den neuen Fußballplatz des FC Italia begonnen werden. Der zu errichtende Kunstrasenplatz soll ebenso anderen Vereinen wie der TSV Auerbach und FSG Bensheim zur Verfügung stehen.

„Für die Vereine schaffen wir gute Rahmenbedingungen, damit ihre Mannschaften und Gruppen trainieren und Wettkämpfe austragen können. Vor allem ist dies eine Unterstützung für die Jugendarbeit. Und Sport hat für die Gesundheitsförderung eine noch zunehmende Bedeutung“, sagt Stadtverordnete Sibylle Becker als Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. Am heutigen Dienstag (12.) werden die Mitglieder der CDU-Fraktion über laufende Maßnahmen für den Sportbetrieb in Bensheim mit Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz sprechen. Am südlichen Eingang zur Dammstraße errichtet die Stadt aktuell bekanntlich einen Neubau. Ersetzt werden die sanierungsbedürftigen Umkleideräume und die öffentlichen Toiletten. Zudem entstehen weitere Parkplätze an dieser Stelle. Über den Stand der Arbeiten an dem Multifunktionsgebäude wollen sich die Christdemokraten informieren.

Mit finanzieller Unterstützung der Stadt und des Landes Hessens errichtete in der Vergangenheit die TSV Auerbach ebenfalls ein Haus mit Umkleiden und Gymnastikraum im Weiherhausstadion.

Eine finanzielle Förderung zur Errichtung eines Beachvolleyballfeldes in Höhe von 20 000 Euro an die TSV Auerbach unterstützt die Union in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Landesturnfest. „Sowohl der Leistungs- als auch der Breitensport haben in Bensheim ihren festen Platz. Auch für nicht vereinsgebundene Sportler stehen Flächen zur Verfügung“, fasst CDU-Stadtverordneter Rico Klos zusammen.

Die CDU-Stadtverordneten kommen zu ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (12.) zusammen, um über die Projekte für den Sport in Bensheim zu sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.03.2019