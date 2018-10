Neues Pflegeheim eröffnet Anfang 2019

Bensheim. Die Stimmung von Dieter Blumenschein korrespondiert mit dem Wetter. Es ist ein sonniger Herbsttag, der Bensheimer steht gut gelaunt in der früheren Villa Medici. In ein paar Monaten sollen dort die Bewohner der neuen Senioren-Residenz zum Essen zusammenkommen.

Die Handwerker liegen im Zeitplan und Blumenschein hat schon einen potenziellen Lieblingsplatz im Speisesaal ausgemacht. Eine lichtdurchflutete Ecke mit Blick auf den Eingang und die Lauter. „Der wird mal begehrt sein, sobald hier alles läuft.“ Und das dauert seinen Angaben zufolge nicht mehr allzu lange. Am 3. Dezember sollen die Möbel geliefert werden, nach den Feiertagen könnte die Betreiberfirma Incura eröffnen.

20 Millionen Euro investieren Blumenschein und sein Geschäftspartner Volker Reiling, mit dem er gemeinsam das Büro „Planen & Bauen“ in Auerbach betreibt, in das Vorhaben. Im ersten Bauabschnitt, der nun kurz vor dem Abschluss steht, wurde ein Neubau mit 88 Pflegeplätzen in Einzelzimmern erstellt. Im zweiten Bauabschnitt, der noch nicht terminiert ist, kommen weitere 37 Plätze dazu. dr

