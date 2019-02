Neues selbst für Riva-Kenner

Bensheim.Erst kürzlich hatte der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim-Riva das 30-jährige Bestehen der Verschwisterung zwischen den beiden Städten gefeiert. Bei dieser Veranstaltung hatte es Enzo Bassetti, der damals für Riva del Garda als Bürgermeister die Verschwisterungsurkunde unterzeichnet hatte, in einem Interview zum Verhältnis der beiden Städte knackig auf den Punkt gebracht: „Eine Städtepartnerschaft ist wie eine Ehe.“

Die Erkenntnis, dass die Städtepartnerschaft nach 30 Jahren „Ehe“ aus dem Gröbsten raus ist, dürfte auf die Vorsitzende des Vereins, Pina Kittel, eine gebürtige Italienerin, zunächst einmal beruhigend gewirkt haben. Aber als kluge Frau, die sowohl die Eigenheiten der Deutschen als auch die der Italiener bestens kennt, weiß sie natürlich, dass ein prophylaktisches Aufhübschen und ein wenig Balzgehabe des Partners dem ansonsten körperlosen Liebesleben zweier Partnerstädte neue Impulse geben kann.

Vor diesem Hintergrund war es ein kurzer Weg zu der Idee, der Partnerstadt in Bensheim die Gelegenheit zu geben, sich selber multimedial zu präsentieren. Und so steuerte Alberto Bertolini, der ehemalige Vize-Bürgermeister von Riva und jetzige Vize-Präsident des Tourismusverbandes Garda-Trentino, ein einführendes Statement bei, ehe er das Wort an Carmen Picciani weitergab.

Atemberaubende Perspektiven

Die erfahrene Reiseleiterin, spezialisiert auf das Gebiet der Judicarie (westlich von Trento), gewann schnell mit dem Charme und der Nonchalance einer mit sympathischem Akzent hervorragend Deutsch sprechenden Italienerin die Aufmerksamkeit ihres Publikums. Getreu der Themenstellung „Riva del Garda – Juwel am Gardasee“platzierte sie ein von Profis erstelltes Feature über die Stadt Riva und das Umland in das Zentrum ihres Vortrages.

Unter Einsatz moderner Aufnahmetechnik und atemberaubender Perspektiven wurde die einzigartige landschaftliche Schönheit des Gardasees, seine Einbettung in die Majestät der Alpen und das Pittoreske der Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten eingefangen. Diese Wirkung der Bilder assoziierte beim Zuschauer das Gefühl, ein urban- landschaftliches Juwel betrachtet zu haben. Aber Picciani wusste auch, dass Juwelen erst dann ihre optimale Wirkung entfalten, wenn sie die adäquate Einfassung haben. Diese Filigranarbeit leistete sie mit ihrem Vortrag, der sich im ersten Teil schwerpunktmäßig aus geschichtlicher Perspektive der Stadt näherte.

Der Hafen war und ist das Herz der Stadt. Zeugnisse aus der römischen Zeit belegen Sonderrechte für den Warentransport über die Wasserwege des Sees. So erlangte Riva schon im Mittelalter Bedeutung als Sitz von Lagerhäusern und Geschäften, von Messen und Märkten, aber auch von Handwerks- und Handelstätigkeiten, die auch in den folgenden Jahrhunderten fortbestanden. Der historische Stadtkern spiegelt noch heute diese Kultur wieder.

Mit der Herrschaft Napoleons blieb die Stadt mit dem Bistum Trient verbunden, ehe sie nach einer Episode unter Habsburger Herrschaft mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Italien kam.

Die Entwicklung der Holzwirtschaft und der Industrie wurden mit zeitgenössischen Fotos unterlegt, ebenso wie die Entwicklung des Tourismus. Der Kontrast von alten und neuen Bildern dokumentierte dabei die enorme Arbeit, die in den Tourismus investiert wurde. Heute hat Riva 21 Vier-Sterne-Hotels bei 1,2 Millionen Übernachtungen im Jahr 2017 (Trentino: 28 Hotels bei 2,0 Millionen Übernachtungen).

Da Picciani zudem auf Besonderheiten der mediterranen Küche einging und das Lokalkolorit zwischen Riva und Arco („Arco hat keinen See“) streifte, ergab sich ein dicht gewebter und bunt gefärbter Informationsteppich, in den die Filmsequenz eingefasst war. So konnten sich neue Mitglieder des Riva-Vereins erste Eindrücke verschaffen, „alte Hasen“ konnten neue Facetten entdecken und so ihr Bild von der Stadt vervollständigen.

Dank der Helfer des Kulturausschusses, die in der Pause vorzügliche „Tartines“ (pikante mediterrane Häppchen) servierten und italienische Weine anboten, gelang das umso leichter.

Langer Applaus für einen wunderbar leicht daher kommenden Beitrag, der zudem durch die ein oder andere selbstironische Anmerkung über die Italiener im Allgemeinen und die Rivaner im Besonderen fein gewürzt war. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.02.2019