Neues Sprachzentrum für Migranten

Bensheim.Seit Jahresbeginn 2018 gibt es in Bensheim ein neues Angebot für Migranten: Das städtische Sprachzentrum, untergebracht in den Räumlichkeiten über dem Seniorentreff in der Hauptstraße 53, bietet an 19 Terminen pro Woche Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch.

17 Lehrkräfte – zum Teil aktive und pensionierte Lehrer, aber auch Menschen aus anderen Berufsfeldern – engagieren sich ein- bis zweimal wöchentlich und stehen den Schülern nicht nur fachlich zur Seite; sie dienen ihnen auch als Ansprechpartner für Fragen und Probleme rund um den Alltag.

Das Sprachzentrum unter der Regie des städtischen Teams Ordnung, Soziales und Integration hat zum Jahreswechsel einen Teil der Kurse vom Verein Welcome to Bensheim übernommen. Dank weiterer Helfer konnte das Angebot schnell erweitert werden. Ziel ist die Bündelung aller ehrenamtlichen Kurse unter einem Dach und eine gemeinsame Anlaufstelle sowohl für Lehrkräfte als auch Kursteilnehmer.