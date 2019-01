Neujahrsempfang im Haus der Begegnung

Schwanheim.Für Sonntag, 27. Januar, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 10.15 Uhr zu einem besonderen Ereignis ins „Haus der Begegnung“, Rohrheimer Straße 27 ein.

Nach einem Kurzgottesdienst wird eine Versammlung eröffnet, in deren Verlauf der Gemeinde der Bericht über das Jahr 2018 vorgestellt und ein Ausblick auf die Vorhaben der Gemeinde im neuen Jahr gegeben werden soll. Außerdem nimmt der Kindergottesdienst an der Versammlung teil. „Dass unsere Jüngsten dieses Mal auch dabei sind, freut uns ganz besonders,“ so Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein.

Umtrunk im Anschluss

Zur Gemeindeversammlung sind alle Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim eingeladen. Die Versammlung hat das Recht, Anträge an den Kirchenvorstand zu stellen. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zu einem Umtrunk eingeladen, bei dem auf das neue Jahr angestoßen werden soll. „Bei Sekt, Saft und Schnittchen wollen wir miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Margrit Hechler, die Vorsitzende der Schwanheimer Gemeindeleitung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019