Neujahrsessen mit Musik

Bensheim.Im Januar 2019 organisiert das Bensheimer Netz bereits zum zehnten Mal das Neujahrsessen: Bensheimer Bürger in angespannter finanzieller Lage sind eingeladen, am Sonntag, dem 13. Januar, ab 11.30 Uhr einen schönen Tag im Kolpinghaus zu genießen – mit einem leckeren Mittagsmenü, Kuchenbuffet am Nachmittag und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm.

Gemeinsam mit dem Bensheimer Netz engagieren sich dabei die Katholische Kita/Familienzentrum Sankt Albertus, der Musikverein Auerbach und das Gardeballett der Grieseler Rote Funken. Pfarrer Wolfgang Thrin wird ein geistliches Wort sprechen. Die musikalische Umrahmung übernimmt „Neno“.

Anmeldung bis spätestens 30. Dezember bei Petra Rettig, Stadtkultur Bensheim (Telefon: 06251 58263-76, E-Mail: petra.rettig@bensheim.de). Berücksichtigt werden auch Anmeldungen, die aufs Band gesprochen werden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018