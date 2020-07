Bensheim.Die 121 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule an der Karl-Kübel-Schule (KKS) haben ihre Fachhochschulprüfungen erfolgreich bestanden.

Aufgrund der gegenwärtigen Situation feierten die Absolventen in diesem Jahr im MultiMax der Schule über den Tag verteilt ihre Zeugnisübergabe: Jede Klasse traf sich für eine Stunde mit dem Klassenlehrer und bekam die Zeugnisse überreicht, dann kam die nächste Klasse an die Reihe. Neun Klassen, neun Feierstunden – jede Klassenlehrerin und jeder Klassenlehrer fand sehr persönliche Worte des Abschieds für die Absolventen. Ganz individuell wurde an die gemeinsame Zeit und das gemeinsame Lernen in diesen besonderen Zeiten erinnert.

Dass trotz „Sozial Distancing“ eine feierliche Atmosphäre entstand, ist Chiara Schambach (Sängerin) und Florian Meister (Klavier) aus dem Musikkurs des Beruflichen Gymnasiums zu verdanken. Lara Arnold, die in diesem Jahr ihr Abitur im Bereich Gestaltungs- und Medien-technik an der Kübel-Schule bestanden hat, hielt die Zeugnisausgaben im Bild für die Eltern und Freunde fest, die leider nicht eingeladen werden durften. Alle Absolventen können sich außerdem über ein Corona-gerechtes Gruppenfoto freuen.

Trotz der Pandemie und der dadurch erschwerten Prüfungsvorbereitung können die Absolventen der Schwerpunkte Wirtschaft und Verwaltung, Wirtschaftsinformatik und Gesundheit auf eine erfolgreiche Schulzeit an der Karl-Kübel-Schule zurückblicken. Sie haben es geschafft – endlich! Sie haben in schwierigen Zeiten gezeigt, dass sie die gestellten Herausforderungen meistern. Viele von ihnen werden eine (duale) Ausbildung oder ein Studium beginnen, andere werden ihren schulischen Werdegang an einem (beruflichen) Gymnasium fortsetzen.

Mit einem Präsent der KKS wurden aufgrund sehr guter Leistungen geehrt: Lukas Marius Kallweit (Gesundheit), Marius Klein (Wirtschaftsinformatik), Jannik Peschke (Wirtschaftsinformatik) und aus dem Bereich Wirtschaft und Verwaltung Lilly Klein, Luisa Jasmin Jakob, Andreas Pycha (Jahrgangsbester) und Huynh Dung Quyen Ta.

In ihrem Schreiben an die Absolventen würdigt Schulleiterin Ulrike Rüger die Leistung der Absolventen: „Auch unter diesen Umständen sind Sie zu den Prüfungen angetreten, haben bis zum letzten Tage gelernt und Ihr Ziel erreicht. Sie haben sich konzentriert und sich durch die vielen Unsicherheiten nicht irritieren lassen. Das ist eine starke Leistung! Ich wünsche Ihnen für die Zukunft Mut und Zuversicht, den Blick für das Wesentliche, das notwendige Glück und insgesamt gutes Gelingen für Ihre ganz persönliche Lebensgestaltung.“

Die Fachhochschulreife an der Fachoberschule haben bestanden:

Lara Luise Bender, Mary Brown, Martyna Dolatowska, Nikola Lena Geffert, Julia Held, Ashley Joanna Honeycutt, Julian Horster, Luisa Impe, Ayten Alara Öztürk, Jessica Nicole Pöpel, Iga Posala, Vanessa Schönleben, Julia Schumacher, Phillipp Stefan Staeck, Viktoria Lara Wacker, Talita Rahel Weber, Tina Weber, Ann-Cathrin Weis, Kevin Wolf, Awesta Camur, Mara Ciesielski, Leonie Daum, Romy Sophie Daum, Talea Svenja Dölp, Timur Durmaz, Lea-Katharina Heidelk, Nils Horn, Lukas Marius Kallweit, Darian Leon Kandt, Anne-Naomi Möckel, Zoe Marie Molitor, Alina Sophie Nolte, Emma Karoline Schaller, Elroy Weldeslasie, Mia Wolf, Tanja Förg, Elyas Halimi, Cedric Hermann, Jonas Marvin Hess, Marius Klein, Luca Engelbert Korte, Marius Kriz, Lucas Langston, Simon Massoth, Kamyar Mirzaian Moghaddam, Lucas Muth, Jannik Peschke, Babak Pima, Marius Wilde, Bünyamin Cephaneci, Moritz Valentin Döring, Luis Fischer, Lukas Ludwig Glück, Lucca Maximilian Hipp, Emma Jung, Stig Näthke, Özlem Secilir, Luis Stefan Winkler, Fabienne Altetiemann, Lara Angst, Stella Valentina Viktoria Callie, Daniel Cordos, Marina Maher Dankha Dankha, Laurat Jerlija, Celina Rössle, Anna-Maria Britta Saupp, Jolina Schneide, Lisanne Schulte, Lily Tesfaye Teklu, Sean Viehöver, Luca Walter, Tom Bernd Walter, Fatma Ayaz, Agnesa Burniki, Timon Markus Diepold, Mattes Fünning, Eva Hartmann, Nils Yannik Haumann, Lilly Kern, Nick Koch, Nils Laubenheimer, Dena Sebhatu, Gabriel Wagner, Luis Andreas Wenninger, Tim Jonas Weyrauch, Moritz Beschorner, Landrit Dervishi, Elisabeth Dischke, Bade Nisa Durna, Mikail Ekinci, Jonas Geppert, Patrick Görner, Hendrik Horster, Blerina Osmani, Pauline Schäfer, Helen Schmitt, Daniel Takacs, Ben Weisenstein, Tobias Adrian, Luna Xenia Cherié Binzen, Robin Engert, Johanna Görling, Luisa Jasmin Jakob, Laura Keil, Michelle Niederhöfer, Johannes Paul, Tom Prahst, Luca Sielmann, Destiny Samantha Siokos, Julia Fleikler, Simon Furitsch, Lara Ohle, Kenan Gökay Orhan, Andreas Pycha, Sandra Schilling, Huynh Dung Quyen Ta. red

