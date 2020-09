Neun neue Hospizbegleiter

Bensheim.Ab sofort sind neue ehrenamtlich Aktive bereit, für den Hospizverein und das stationäre Hospiz Bergstraße Begleitungen am Lebensende zu übernehmen. Acht Frauen und ein Mann haben jetzt ihren 120-stündigen Vorbereitungskurs zur Hospizbegleitung abgeschlossen. Sie sind nun gut ausgestattet mit theoretischen und praktischen Kenntnissen über die Bedeutung von Sterben, Tod und Trauer.

Im Kurs haben sie ethische und spirituelle Aspekte besprochen. Wichtig war auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte, die Annahme und Würdigung der eigenen Grenzen und der Umgang mit den persönlichen Ressourcen. Die neuen Hospizbegleiter fühlen sich nun auf ihre zukünftige Tätigkeit gut vorbereitet. Sie möchten Not, Ängste, Schmerzen und Wünsche der Menschen ernst nehmen und ihnen mit zugewandter Begleitung begegnen.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter schenken Schwerstkranken und Sterbenden Zeit. Sie übernehmen Besuchsdienste, um ihnen ein würdevolles Leben bis zum Ende zu ermöglichen und um ihre Zugehörigen in der Zeit des Abschieds zu entlasten.

In einer liebevollen und achtsamen hospizlichen Begleitung ist der Erkrankte das Maß aller Dinge. Er selbst gibt den „Takt und die Melodie“ vor, schreibt der Hospizverein in einer Pressemitteilung. Die Ehrenamtlichen spielen das „Begleitinstrument“, sie gehen mit ihm auf seinem individuellen Weg.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter engagieren sich in der ambulanten Begleitung, im Tätigkeitsgebiet des Hospizvereins Bergstraße, in Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Einhausen, Zwingenberg und Lautertal. Dort besuchen sie einen schwerkranken Menschen in seinem Zuhause, haben Zeit für regelmäßigen Austausch und bieten kleine Hilfen im Alltag und Unterstützung der Angehörigen durch regelmäßiges Dasein.

Auch im stationären Hospiz Bergstraße ist ein Einsatz möglich. Hospizbegleiter entlasten die Pflegekräfte bei nichtpflegerischen Aufgaben rund um den Gast. Über diese Tätigkeit, die in unterschiedlichsten Bereichen des Hauses – etwa in der Küche oder am Empfang – möglich ist, entstehen Begleitungen.

Im Januar beginnt ein neuer Hospizbegleiterkurs. Interessierte sind am Dienstag, 29. September, von 19 bis 21 Uhr zu einem Informationsabend eingeladen. Weitere Informationen und Anmeldung zum Info-Abend: Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins Bergstraße, Telefon 06251/989450, E-Mail post@hospiz-verein-bergstrasse.de. red

