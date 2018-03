Neustart nach einem schwierigen Jahr

Anzeige

Bensheim.Bei der Hauptversammlung des Männergesangvereins 1861 Bensheim wurde vom Vorsitzenden Manfred Helfrich Rückschau gehalten auf ein schwieriges Vereinsjahr. Dieses war geprägt von Ausfällen tragender Chormitglieder, Dirigentenwechseln und dem Verlust der langjährigen Probenheimat.

Hatte Elvira Seib als Dirigentin den Chor nach dem Tod des langjährigen Chorleiters Herbert Weil seit Beginn des Jahres 2015 wieder aufgefangen – zuletzt mit einem Konzert im März 2017 – so kündigte sie im Juni 2017 aus privaten Gründen ihre Tätigkeit. War anschließend mit Lisa-Anna Jeck rasch wieder eine Dirigentin gefunden, so musste auch diese bereits nach wenigen Monaten erneut ihre Tätigkeit aus beruflichen Gründen beenden.

Termine des Männergesangvereins Harmonie Bei der Hauptversammlung des Männergesangvereins Harmonie wurde das Jahresprogramm 2018 vorgestellt und einstimmig angenommen. Die Termine: Samstag, 24. März, 19 Uhr: Mitwirkung beim Liederabend des MGV Eintracht Gronau. Donnerstag, 10. Mai: Vatertagsausflug an Christi Himmelfahrt nach Lorsch. Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr: Grillfest am Berliner Ring. Mittwoch, 19. September: Tagesausflug nach Bad Wimpfen Sonntag im September: Singen zum Gottesdienst auf dem Hemsberg. Samstag, 10. November: Liederabend im Kolpinghaus. Sonntag, 16. Dezember: Weihnachtssingen im Caritasheim und Weihnachtsfeier im Kolpinghaus mit Ehrungen. red

Probenräume beim DRK

Ebenfalls in dieser Zeit kam es zu Schwierigkeiten mit einer geeigneten Probenbleibe. Die Hemsbergschule, in der der Chor über Jahrzehnte seine Heimat gefunden hatte, kündigte dem Chor, da der Raum aufgrund der steigenden Schülerzahlen für die Schule umgebaut werden musste. Nach einem Zwischenspiel im Caritasheim, wo der Chor aber auch auf Dauer nicht aufgenommen wurde, fand sich das Deutsche Rote Kreuz bereit, bis zum Abriss der Gebäude in der Rodensteinstraße dem Chor dort einen Raum zur Verfügung zu stellen.