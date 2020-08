Neustart unter besonderen Vorzeichen

Bensheim.Seit rund einem halben Jahr wirkt sich die Corona-Pandemie stark auf das gesellschaftliche Leben im Land aus. Mittlerweile ist klar, dass eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie kennen, auch in den nächsten Monaten kaum möglich sein wird. Auch für Kulturtreibende sind die Zeiten nach wie vor schwierig. Wie Konzerte oder Theatervorstellungen in Corona-Zeiten stattfinden können, darüber haben sich in den vergangenen Wochen viele Veranstalter die Köpfe zerbrochen.

Das gilt auch für die Kunstfreunde Bensheim. Der Kammermusikverein musste in der vergangenen Saison zwei Konzerte absagen, das letzte fand im Juni als Video-Stream aus dem Parktheater statt.

Nur jede zweite Reihe wird besetzt

In der neuen Saison soll es nun wieder Live-Konzerte mit Zuschauern im Parktheater geben – das erste am Samstag, 19. September, mit dem Vision String Quartet. „Wir werden versuchen, die Konzertsaison 2020/21 wie geplant, aber eben doch ganz anders ins Laufen zu bringen“, erklärt die Vorsitzende des Kammermusikvereins, Anne Dingler.

Aufgrund der behördlichen Auflagen kann derzeit nur ein Teil der Saalkapazität des Parktheaters genutzt werden. Es darf nur jede zweite Reihe besetzt werden – und auch zwischen den Besuchern müssen Plätze frei bleiben.

Das bedeutet, dass zum jetzigen Zeitpunkt nur 114 von über 500 Sitzplätzen zur Verfügung stehen. Eine Vorgabe, die die Kunstfreunde vor eine schwierige Aufgabe gestellt hat – denn der Verein zählt 350 Mitglieder, die zum allergrößten Teil Abonnenten der Kammermusikreihe sind. „Da waren unkonventionelle Lösungen notwendig“, erläutert die Vorsitzende.

Nach reiflicher Überlegung hat sich der Verein deshalb entschlossen, die Mitgliedsbeiträge für die Saison 2020/21 auszusetzen. Karten für die Konzerte gibt es in dieser Saison entsprechend der Sitzplatzkapazitäten nur im freien Verkauf – so lange der „Vorrat“ reicht. Um mehr Interessenten die Möglichkeit zu bieten, die Konzerte zu besuchen, werden die Musiker wenn möglich zweimal hintereinander im Parktheater auftreten – um 17 Uhr und noch einmal um 20 Uhr.

Für die ersten vier Termine der Saison ist das bereits fest geplant. Das Programm der Konzerte wird leicht verändert und gekürzt, die Künstler werden jeweils eine gute Stunde spielen. „Die Musiker sind sehr glücklich, überhaupt wieder auftreten zu können“, betont die Vereinsvorsitzende. Sie seien deshalb gerne bereit, an einem Abend zweimal zu spielen.

Den Auftakt machen nun die „jungen Wilden“ des Vision String Quartetts – eines der vielversprechendsten Nachwuchs-Quartette dieser Zeit. Eigentlich hätten die vier Streicher bereits im Januar 2019 im Parktheater auf der Bühne stehen sollen. Damals mussten die Musiker ihr Konzert kurz vor dem Termin wegen eines Unfalls absagen. Jetzt eröffnen sie eine Kunstfreunde-Saison unter besonderen Vorzeichen.

Vier junge Musiker aus Berlin

2012 gegründet, hat sich das Ensemble innerhalb kürzester Zeit in der internationalen Streichquartett-Szene etabliert. Mit ihrer Fähigkeit, zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire, ihren Eigenkompositionen und Arrangements aus den Bereichen Jazz, Pop und Rock zu „wandeln“, stellen die vier jungen Musiker aus Berlin derzeit die klassische Konzertwelt auf den Kopf.

Anfang 2016 gewann das Quartett beim Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Wettbewerb in Berlin den 1. Preis sowie alle Sonderpreise. Große Wellen schlug der Erfolg beim Concours de Genève im November 2016, der mit dem 1. Preis und allen vier Sonderpreisen spektakulär anmutet. 2018 wurde dem Ensemble mit dem Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung einer der höchstdotierten Musikpreise verliehen.

Ihr Kammermusikstudium absolvierten die vier Musiker beim Artemis Quartett in Berlin sowie bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quartetts, an der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Heime Müller, Eberhardt Feltz und Gerhard Schulz waren weitere Impulsgeber.

Im Herbst 2019 spielte das Ensemble seine Debüt-Tourneen in Japan und den USA. In Europa bilden Auftritte in der Wigmore Hall, der Elbphilharmonie sowie in Oslo und Bergen Highlights im Konzertkalender der Musiker.

Bei ihren Auftritten spielen die vier „Visions“ stets auswendig – und immer im Stehen. Das Programm im Parktheater, das ohne Pause gespielt wird, sieht im ersten Teil einen klassischen, im zweiten Teil einen modernen Part vor. Auf das Streichquartett Nr. 3 A-Dur op. 41/3 von Robert Schumann folgt eine kurze Ansage von der Bühne – und darauf Bearbeitungen aus den Bereichen Rock, Pop und Jazz. Der Auftritt im Bensheimer Parktheater wird gefilmt für die berühmten Library of Congress in Washington D.C., die öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek des Kongresses der Vereinigten Staaten. Das Konzert-Video soll dann über verschiedene Kanäle auch im Internet zu sehen sein.

Die Kunstfreunde Bensheim freuen sich bereits jetzt auf den Neustart und die Möglichkeit, wieder Live-Konzerterlebnisse bieten zu können. „Wir setzen darauf, dass wir von unseren treuen Konzertbesuchern unterstützt werden“, so Anne Dingler.

Der Verein hat in den vergangenen Wochen und Monaten von Mitgliedern und Musikfreunden viel Zuspruch erhalten. Trotz der unsicheren Situation hat es nur sehr wenige Kündigungen gegeben – und nicht nur das: Die Kunstfreunde durften sich sogar über neue Mitglieder freuen.

Der Verein hat aber auch selbst wichtige Unterstützung auf den Weg gebracht. Durch eine Spendenaktion konnten die Kunstfreunde Corona-Soforthilfe leisten: 14 000 Euro kamen so zusammen, die an den Kunstfreunden verbundene junge Musiker ausgeschüttet wurden, die ganz besonders auf Live-Konzerte angewiesen sind.

