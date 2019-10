Nicole Rauber-Jung im Amt

Bensheim.Fliegender Wechsel im Büro des Ersten Stadtrats im Bensheimer Rathaus: Am Montag hatte Helmut Sachwitz seinen letzten Arbeitstag – am Dienstag seine Nachfolgerin Nicole Rauber-Jung ihren ersten. Bereits am Vorabend wurde sie von Bürgermeister Rolf Richter, Stadtrat Adil Oyan und Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert im Rathaus begrüßt.

Rauber-Jung wurde im Mai von der Stadtverordnetenversammlung zur Ersten Stadträtin gewählt. Außerdem übernimmt sie von Sachwitz den Verbandsvorstand des KMB. Die 52-Jährige stammt aus dem Saarland und lebt seit einigen Jahren mit ihrer Familie in Königstein im Taunus. Studiert hat die Diplom-Ingenieurin zwischen 1986 und 1993 an der Uni Kaiserslautern Raum- und Umweltplanung. 1993 und 1994 arbeitete sie in einem Ingenieurbüro in Saarbrücken. Dort war sie hauptsächlich mit Verkehrsplanung befasst. Danach wechselte sie zum Regierungspräsidium Darmstadt. Von 1994 bis 1996 absolvierte sie den Vorbereitungsdienst für den höheren technischen Verwaltungsdienst der Fachrichtung Bauingenieurswesen. Den Abschluss bildete das Zweite Staatsexamen.

Von 1997 bis 1999 war Rauber-Jung Projektleiterin (Stadtplanung und Bauleitplanung) bei Albert Speer und Partner in Frankfurt. Seit 1999 arbeitete sie in verantwortlicher Position in der Abteilung Stadtplanung/Amt für Bauen und Planen in Kelkheim im Taunus. cim/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.10.2019