Nierenzentrum am Hospital lädt in neue Räume ein

Bensheim.Anlässlich des Weltnierentages findet am Samstag (14.) um 10 Uhr im neu eröffneten Ärztehaus im Heilig-Geist-Hospital (HGH) Bensheim (Eingang, Mathildenstraße 12) in Kooperation mit den Ärzten des Heilig-Geist-Hospital ab 10 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Prävention von Nierenerkrankungen statt. In Kurzvorträgen wird der Schutz vor Nierenerkrankungen unter dem Motto „Was macht meine Nieren krank?“ beleuchtet, und die neuen Räume stehen zur Besichtigung offen.

Zirka fünf bis zehn Prozent der Weltbevölkerung leidet per Definition an einer chronischen Nierenerkrankung. Bei der Hälfte der über 70-jährigen Menschen besteht in irgendeiner Form eine Nierenfunktionseinschränkung.

Vielfältige Ursachen

Die Ursachen sind vielfältig, Symptome treten häufig erst auf, wenn 80 bis 90 Prozent der Nierenfunktion verloren ist. Umso wichtiger ist es, diese frühzeitig zu erkennen, um ein weiteres Fortschreiten nach Möglichkeit zu verlangsamen und im Verlauf nicht von einem Nierenersatzverfahren (Dialyse, Transplantation) abhängig zu sein.

Wohlstandserkrankungen

Die mittlerweile am häufigsten zu einem dialysepflichtigen Nierenversagen führenden Erkrankungen sind Folgen unserer „Wohlstandserkrankungen“ Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) und erhöhter Blutzucker (Diabetes mellitus).

Die Ursachen von Nierenerkrankungen und Möglichkeiten sich vor diesen zu schützen, sind Thema des Vortags von Dr. Felix Drüschler, Facharzt für Nierenerkrankungen und Bluthochdruck (Nephrologie), vom Nierenzentrum am Heilig-Geist-Hospital. Die Kreisbeigeordnete Diana Stolz will über ihr Engagement zum Thema Prävention in der Region Bergstraße und dem vorderen Odenwald berichten. Dr. Bettina Hartmann, Chefärztin der Abteilung Gastroenterologie/Diabetologie am HGH, widmet sich in ihrem Vortag dem Thema Diabetes und Niere.

Die enge Zusammenarbeit von Fachärzten des Hospitals und den Fachärzten des Nierenzentrums sowie den Hausärzten als erste Anlaufstelle in der ärztlichen Versorgung steht im Heilig-Geist-Hospital im Vordergrund. Uwe Korst hat als Mitglied des Bundesvorstands der Selbsthilferorganisation chronisch Nierenkranker an den aktuellen Leitlinien zum Umgang mit Nierenerkrankungen in der Zusammenarbeit Hausarzt und Facharzt mitgearbeitet und wird diese in seinem Vortag vorstellen.

Vorträge und Fragen

Dr. Beate Köhr und Dr. Felix Drüschler, Fachärzte für Nephrologie, behandeln am Heilig-Geist-Hospital viele sehr seltene rheumatische Systemerkrankungen mit Nierenbeteiligung, aber auch Patienten mit Nieren-Transplantation oder speziellen Dialysebehandlungen. Sie freuen sich sehr über jeden interessierten Besucher zum Thema Nierengesundheit.

Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie die neuen Räumlichkeiten des Nierenzentrums zu besichtigen. red

