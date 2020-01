Night of the Dance im Parktheater

Bensheim.Die Show „Night of the Dance“ will die Besucher mit auf eine Welt- und Zeitreise für Augen, Ohren und Herz nehmen. Am Sonntag, 16. Februar, sind die Tänzer der Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory ab 19 Uhr im Parktheater zu sehen.

Im Vordergrund des Programmes steht der irische Stepptanz. Die Besuche erleben hautnah die Perfektion der Tänzer, wenn sich diese absolut synchron und in rasantem Tempo über die Bühne bewegen. Dabei werden auch neue Choreographien mit klassischem Stepp kombiniert, heißt es in der Ankündigung.

Ein weiterer Höhepunkt ist laut Veranstalter die Artistengruppe „Pura Vida“, die mit ihren Akrobatikeinlagen für Spannung sorgt. Aber auch berühmte Tanzeinlagen aus verschiedenen Shows und Filmen kommen nicht zu kurz, so wird Baby von ihrem Jonny wie in „Dirty Dancing“ in die Luft gehoben. red

