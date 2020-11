Nikolaus-Besuche im Freien

Bensheim.Bereits seit einigen Wochen beschäftigen sich die Verantwortlichen der Bensheimer Nikolausaktion mit dem Thema „Nikolausbesuchsdienst in Zeiten der Corona-Pandemie“.

Nach intensiven Absprachen mit verschiedenen Fachverbänden hat das Organisationsteam in Abstimmung mit Pfarrer Thomas Catta beschlossen, die Nikolausaktion auch 2020 durchzuführen. Allerdings unter anderen Voraussetzungen und unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Sollten sich bis Anfang Dezember die Regelungen nicht weiter verschärfen, kommt der Nikolaus in diesem Jahr nicht ins Haus, sondern in den Garten, auf die Terrasse oder einen anderen Außenbereich. Sollten diese Möglichkeiten nicht gegeben sein, können Familien den Nikolaus in der Kapelle von St. Laurentius oder in der Hospitalkirche treffen.

Gemäß der Hausstandsregel, kann immer nur eine Familie bzw. ein Hausstand besucht werden. Der Besuch findet natürlich „auf Abstand“ statt, außerdem trägt der Nikolaus unter seinem Bart eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Geschenke für die Kinder müssen von den Eltern selbst verpackt und mit Namen versehen an einem vorab definierten Platz deponiert werden. Eine Übergabe durch den Nikolaus findet nicht statt, vielmehr weist dieser die Kinder auf den Ort hin, wo die Geschenke zu finden sind. Die von den Eltern verfassten Informationen über die Kinder müssen an die „Nikolaus-Mail-Adresse“ nikolaus@st-georg-bensheim.de gesendet werden. Da die Adressen der Familien vorab aufgenommen werden, ist eine Nachverfolgung immer möglich, heißt es von Seiten der Verantwortlichen.

„Wir freuen uns, dass wir die Aktion auf diesem Corona-konformen Weg durchführen können und dass der Nikolaus die Kinder in diesem Jahr besuchen kann, wenn auch unter besonderen Vorkehrungen“, sagt Cheforganisator Rainer Sartorius.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Nikolausbüro (Telefon 06251/1751622). Weitere Details zum Ablauf und dem Hygienekonzept sind auch auf der Homepage der Pfarrei St. Georg zu finden: www.st-georg-bensheim.de red

