Nikolaus besuchte die Liebfrauenschule

Bensheim.Dieses Jahr musste die Nikolaus-Verschenkaktion der Bensheimer Schulen leider entfallen. An der Liebfrauenschule gab es dafür einen leibhaftigen Ersatz: Der Nikolaus – und zwar der Bischof (!) Nikolaus höchstpersönlich mit Mitra und Bischofsstab – besuchte die 5. und 6. Klassen der Liebfrauenschule.

Nach alter Tradition ließ er sich vom gerade unterrichtenden Lehrer die guten und bösen Taten berichten. Der Gerechtigkeit halber wurde aber auch die jeweilige Klasse nach dem Wohlverhalten des Lehrers befragt. Dieser musste den Text eines Weihnachtsliedes aufsagen, bevor sich jede Schülerin aus einer gut gefüllten Tüte bedienen durfte. Eine schöne Idee, vorweihnachtliche Stimmung in das Alltagsgrau zu bringen.

An jedem Adventstag gibt es an der Liebfrauenschule außerdem eine „Durchsage“ mit einem Lied oder einem Impuls der Schulseelsorge, so dass sich die rechte Atmosphäre einstellt. Viele Klassen haben ihre Fenster festlich geschmückt. Es gibt also etwas für das Auge zu sehen und für die Ohren zu hören, auch wenn der Plätzchenduft Corona-bedingt nicht durch die Schule streift.

Übrigens hatte der Nikolaus auch einen Knecht Ruprecht im Messdienergewand dabei, der aber wohl nichts zu tun hatte – denn schließlich gibt es an der Liebfrauenschule nur liebe Mädchen.

Es hat dem Nikolaus – dem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter Peter L. Born – in Begleitung des Vertreters der Mitarbeitervertretung, Tobias Gloor, viel Freude gemacht, gute Gaben zu bringen und damit die christliche Tradition des Nikolaus-Besuchs aufleben zu lassen. red

